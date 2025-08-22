Officiellt: Dias har skrivit nytt kontrakt med City

Ruben Dias skrivit nytt kontrakt med Manchester City som sträcker sig till sommaren 2029.

Det meddelar klubben under fredagen.



Den 28-årige portugisen Ruben Dias kom till Manchester City från Benfica 2020 och har sedan dess etablerat sig som en nyckelspelare i laget. Nu skriver han ett nytt kontrakt med klubben.



Det nya kontraktet sträcker sig till sommaren 2029.



Dias har spelat 223 matcher och vunnit fyra Premier League-titlar samt en Champions League-titel med klubben.