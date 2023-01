Lukas Rhöse fick stora delar av fjolårssäsongen förstörda på grund av skador. Nu står det klart att ytterbacken som lämnade Kalmar FF vid årsskiftet skrivit på för Skövde AIK.

2022 var ett tufft år för Lukas Rhöse och det blev inget framträdande i allsvenskan under den gångna säsongen. Nu står det klart att ytterbacken, som lämnade Kalmar FF vid årsskiftet i samband med att kontraktet gick ut, går till Skövde AIK som gjorde succé i superettan förra säsongen.

– Väldigt roligt att vi lyckats locka till oss Lukas, som redan gjort två år i elitfotbollen. I Lukas får vi en vänsterback med väldigt fin fot i både uppspelsfas och vid inlägg, samtidigt som han har en extrem arbetskapacitet. Utöver detta är Lukas även en fantastisk person som kommer passa perfekt in hos oss. Ska bli oerhört spännande och se vad han kan ge för injektion i vårt spel, säger klubbens sportchef Per Åstemo via hemsidan.

22-åringen har skrivit på ett tvåårsavtal med klubben.

