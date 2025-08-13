Klart: Alfred Johansson förlänger med Rosenborg BK

Alfred Johansson säkras upp av Rosenborg BK.

Svensken har kritat på ett nytt kontrakt med klubben.

Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2028.

Alfred Johansson tog över som huvudtränare i Rosenborg BK inför säsongen 2024.

Nu står det klart att svensken belönas av den norska storklubben, detta med ett nytt kontrakt.

Det nya avtalet sträcker sig över säsongen 2028.

– Valet var enkelt. Jag har känt mig extremt hemma och välkommen här i Rosenborg ända sedan jag kom hit. Det uppskattar jag enormt mycket. Att känna sig hemma är rätt avgörande för att lyckas, säger Johansson.

Härnäst för Johansson och hans Rosenborg väntar returmöte med Hammarby i Europa Conference League, den matchen spelas imorgon.

Alfred Johansson har skrevet under på en ny kontrakt med Rosenborg ut 2028-sesongen 🖤🤍 pic.twitter.com/BSAqszX5zU — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) August 13, 2025