Bakslag för Djurgården – Ekdal utbytt skadad

Djurgården har åkt på en skadesmäll denna onsdagskväll.

Albin Ekdal tvingades nämligen bryta kvällens cupmöte.

Detta redan i den 20:e minuten.

Cupmöte mellan FC Järfälla och Djurgårdens IF på Stockholms stadion denna onsdagskväll.

Blåränderna kopplade tidigt grepp om matchen genom Nino Zugelj, men det vara inte bara frid och fröjd för Blåränderna.

I den 20:e minuten tvingades nämligen Albin Ekdal kliva av skadad.

Dif-veteranen tog sig för baksidalår och signalerade direkt att ett byte behövdes. Miro Tenho kom in istället.