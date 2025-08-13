JUST NU: Djurgården i ledningen igen – nyförvärvet målskytt

Djurgårdens IF mot FC Järfälla denna onsdagskväll.

Just nu så står det 2–1 till Djurgården.

Svenska cupen på Stockholms stadion denna afton.

Djurgårdens IF mot FC Järfälla i den andra omgången av cupen.

Då var Blåränderna nära att ta ledningen direkt.

Nino Zugelj satte press på Järfälla-målvakten direkt efter avspark och var mycket nära att pressa in 1–0.

Nästa stora chans kom i den 9:e minuten då Une var nära att nicka in 1–0 för Djurgården, men von Feilitzen i Järfälla-målet stod då för en mycket fin räddning.

Kort därefter skulle dock Blårändernas ledningsmål komma. I den 11:e minuten kunde nämligen Nino Zugelj sätta dit 1–0 efter fint förarbete av Haarala.

20 minuter in i matchen åkte Djurgården sedan på ett bakslag, detta då Albin Ekdal tvingades kliva av skadad. Miro Tenho kom in istället.

Efter lite mer än en halvtimmes spel så chockade Järfälla Djurgården, detta gå man kvitterade genom Dahir som nickade in 1–1.

Detta efter ett elegant inlägg från Medhin.

Några ytterligare mål bjöds det inte på under den första halvleken och i pausvila var resultatet 1–1.

När domaren blåste för paus så buades det en hel del från Dif-supportrarna.

Tidigt i den andra halvleken trodde Djurgården att man återtagit ledningen, men det målet vinkades av för offside.

Zugelj testade sedan från distans strax före en timme spelats och prickade då stolpen. Hegland petade sedan in returen, men även det målet vinkades av för offside.

Djurgården skulle dock komma att återta ledningen, detta då nyförvärvet Mikael Anderson satte dit 2–1 från straffpunkten i den 67:e minuten.

Matchen pågår, texten uppdateras:

STARTELVOR:

Järfälla: von Feilitzen – Mazanti Nyberg – Saweris – Medhin – Würtz – Portilla – Ogestad – Möller – Dahir – Drugge Stals – Akdemir.

Djurgården: Manojlovic – Johansson – Ekdal – Une – Kosugi – Åslund – Siltanen – Hegland – Zugelj – Haarala – Fallenius.