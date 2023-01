Antonio Yakoub gjorde stor succé i Gefle IF under hösten ifjol. Igår kväll presenterades anfallaren av superettan-klubben - detta efter en lyckad swishkampanj.

Inför fjolårssäsongen lånade IK Sirius in Antonio Yakoub från Assyriska FF, men i allsvenskan fick anfallaren sparsamt med speltid och under sommaren lånades han ut till Gefle IF via ett samarbetsavtal.

Anfallaren gjorde stor succé och hjälpte Gefle IF upp till superettan.

Sirius som hade en köpoption valde att inte köpa loss anfallaren, men under de senaste dagarna har det pågått en insamling hos Gefle för att köpa loss anfallaren.

Igår meddelade klubben att swishkampanjen varit lyckad och att man köpt loss anfallaren från Assyriska. Lite drygt 173 000 samlades in.

“Från botten av vårt himmelsblåa hjärta riktar vi det varmaste av tack till alla er som gjorde detta möjligt. Tillsammans!”, skriver Gefle via sina sociala kanaler.

Ekwall kommenterar januarifönstret: