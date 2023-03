Örebro SK meddelar under onsdagen på sin Instagram att de plockar in en målvaktstalang på provspel under veckan. Amar Dzevlan är född 2003 och har tidigare tillhört bland annat Eintracht Frankfurt och Real Betis akademier.

Ett spännande namn ska under veckan provträna med superettanklubben Örebro SK. Amar Dvezlan spelade förra säsongen med Qviding FF i Ettan Södra.

20-åringen kom fram i Hammarbys akademi. Sedan dess har han spelat i U19-laget hos två europeiska toppklubbar, Eintfracht Frankfurt och Real Betis.

Nu slåss han för ett kontrakt med Örebro SK.

Dzevlan har också representerat Sverige på ungdomsnivå.