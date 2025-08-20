Trondsen och Markovic ledde Blåvitt till seger mot Qviding
IFK Göteborg tog sig förbi Qviding med enkelhet.
Detta efter att de två norrmännen, Eman Markovic och Anders Trondsen, gjort två poäng var.
Således är Blåvitt klara för gruppspel i Svenska cupen.
Under onsdagskvällen ställdes division två-klubben Qviding FIF mot IFK Göteborg i kvalet till gruppspelet i svenska cupen.
Då skulle det allsvenska laget, med enkelhet, vinna Göteborgsderbyt.
Detta då den, på senare tid, petade duon i form av Eman Markovic och Anders Trondsen slog till med två poäng var.
Även mittbacke Jonas Bager skulle göra två poäng, genom två mål, när Blåvitt säkrade avancemang i cupen.
