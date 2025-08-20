IFK Göteborg tog sig förbi Qviding med enkelhet.

Detta efter att de två norrmännen, Eman Markovic och Anders Trondsen, gjort två poäng var.

Således är Blåvitt klara för gruppspel i Svenska cupen.

Under onsdagskvällen ställdes division två-klubben Qviding FIF mot IFK Göteborg i kvalet till gruppspelet i svenska cupen.

Då skulle det allsvenska laget, med enkelhet, vinna Göteborgsderbyt.

Detta då den, på senare tid, petade duon i form av Eman Markovic och Anders Trondsen slog till med två poäng var.

Även mittbacke Jonas Bager skulle göra två poäng, genom två mål, när Blåvitt säkrade avancemang i cupen.