Det är den franska sajten Le10sport som kommer med uppgifter om Alexander Isak.

De skriver att den spanska storklubben Real Madrid följer svenskens situation i Newcastle noga.

Däremot är det inte säkert att de vill lägga omkring 150 miljoner euro på anfallaren.

Det var i går, tisdag, kväll som Newcastles svenske stjärna Alexander Isak till sist bröt tystnaden. Den 25-åriga anfallaren befinner sig i en konflikt med ”The Magpies”, som sägs ha nekat hans önskan om att få lämna klubben.

Idag, onsdag, kom nya uppgifter kring den svenske stjärnan och hans framtid.

Detta då brittiska The Telegraph slog fast att det inte kommer att bli en exit för Isak denna sommar.

Detta till trots kommer den franska sajten Le10sport med uppgifter om att den spanska giganten Real Madrid följer situationen mellan Newcastle och Isak noga.

De skriver att ”Los Blancos” fortsatt är på jakt efter svensken trots att Liverpools försök misslyckades. Däremot ska det inte vara helt säkert att Real vill lägga 150 miljoner euro i övergångssumma för Isak, vilket Newcastle sägs kräva.