Foto: Bildbyrån

Mjällby vidare i cupen – efter förlängning mot Onsala

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Mjällby AIF leder allsvenskan.
Trots det hade man problem att ta sig förbi division två-laget Onsala BK i kvalet till Svenska cupen.
Detta då matchen gick till förlängning – där laget från Listerlandet avgjorde.

Under onsdagen gästar Mjällby AIF Onsala BK i kvalet till svenska cupen.

Då skulle de allsvenska serieledarna ha problem mot division två-laget från Kungsbacka.

I den första halvleken tog Onsala ledningen genom den förre Blåvitt-spelaren Alfons Nygaard. Det var ett resultat som såg ut att stå sig till paus, innan Ludwig Malachowski Thorell i den 41:a minuten.

Då den andra halvleken slutade mållös gick matchen vidare till förlängning.

I förlängningen tog Mjällby AIF ledningen, genom Elliot Stroud, och den skulle stå sig till slutvissla.

Således är Maif klarar för gruppspel i svenska cupen till vintern.

