Foto: Bildbyrån

AIK krossade Hudiksvall med sju (!) mål i cupkvalet

Under onsdagen ställdes Hudiksvalls FF mot AIK i kvalet till Svenska cupen.
Då stod det allsvenska laget för en rejäl överkörning av division två-klubben.
Detta då siffrorna skrevs till hela 7-0.

Under onsdagen tog Hudiksvalls FF mot AIK i kvalet till gruppspelet i Svenska cupen 2026.

På gräsmattan i Hudiksvall skulle division två-laget stå för en gedigen insats i den första halvleken. Detta då man ”endast” släppte in ett mål, genom Dino Besirovic.

I den andra skulle dock AIK lägga in både en och två växlar – då man gjorde sex mål till.

Målskyttarna i matchen var:

  • Dino Besirovic
  • Anton Salétros
  • Filip Benkovic
  • Mads Thychosen
  • Erik Flataker x2
  • Bersant Celina

