Under onsdagen tog Hudiksvalls FF mot AIK i kvalet till gruppspelet i Svenska cupen 2026.

På gräsmattan i Hudiksvall skulle division två-laget stå för en gedigen insats i den första halvleken. Detta då man ”endast” släppte in ett mål, genom Dino Besirovic.

I den andra skulle dock AIK lägga in både en och två växlar – då man gjorde sex mål till.

Målskyttarna i matchen var: