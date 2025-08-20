AIK krossade Hudiksvall med sju (!) mål i cupkvalet
Under onsdagen ställdes Hudiksvalls FF mot AIK i kvalet till Svenska cupen.
Då stod det allsvenska laget för en rejäl överkörning av division två-klubben.
Detta då siffrorna skrevs till hela 7-0.
Under onsdagen tog Hudiksvalls FF mot AIK i kvalet till gruppspelet i Svenska cupen 2026.
På gräsmattan i Hudiksvall skulle division två-laget stå för en gedigen insats i den första halvleken. Detta då man ”endast” släppte in ett mål, genom Dino Besirovic.
I den andra skulle dock AIK lägga in både en och två växlar – då man gjorde sex mål till.
Målskyttarna i matchen var:
- Dino Besirovic
- Anton Salétros
- Filip Benkovic
- Mads Thychosen
- Erik Flataker x2
- Bersant Celina
