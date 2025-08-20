Hammarby hade inga problem med att ta sig förbi Korsnäs i kvalet till Svenska cupen.

Detta då man vann med 3-0 på bortaplan.

Två av målen stod 17-årige Adrian Lahdo för.

Under onsdagskvällen hade Hammarby IF rest upp till Falun för att möta Korsnäs IF i kvalet till gruppspelet i Svenska cupen.

Väl där hade man inga större bekymmer med att ta sig förbi division två-klubben.

I den 28:e minuten gjorde 17-årige Adrian Lahdo 1-0 för de grönvita, innan han fyllde på till 2-0 med omkring 25 minuter kvar att spela av matchen.

När matchuret visade 73 skulle Paulos Abraham utöka ledningen till 3-0, vilket stod sig till slutvissla.

Det innebär att Bajen är klara för gruppspelet i cupen under vintern 2026.