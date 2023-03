Öster med rockad - målvakter går i motsatt riktning

Östers IF gör förändringar på målvaktsfronten. Carl Lundahl Persson ansluter från IFK Hässleholm, medan Victor Stulic går på lån i motsatt riktning.

20-årige Carl Lundahl Persson har tränat och spelat med Öster under försäsongen. Nu meddelar klubben att de skrivit en kontrakt med den reslige målvakten som sträcker sig över säsongen 2024.

Samtidigt går Victor Sulic i motsatt riktning och på lån i IFK Hässleholm. Via ett föreningssamarbete kommer Sulic vara uttagbar för båda klubbarna under kommande säsong.

– Vi har hittat en bra lösning för alla parter. Victor är fortsatt en målvakt som vi tror mycket på. Men han har fått försäsongen förstörd på grund av skada och behöver spela matcher kontinuerligt under 2023. Via ett föreningssamarbete kan har representera båda klubbarna och kommer att träna med både Öster och Hässleholm under säsongen, säger sportchef Vito Stavljanin till klubbens hemsida.

