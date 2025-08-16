Thomas Frank har tagit över Tottenham Hotspur.

Nu berättar den danske tränaren att man fortsatt undersöker möjligheter att förstärka truppen.

– Spelarna vi håller ett öga på är bara spelare som vi tror kan lyfta laget, säger Frank på en presskonferens.

Det var i början av juni som det stod klart att den mångåriga Brentford-tränaren Thomas Frank tar över Tottenham Hotspur och ersätter sparkade Ange Postecoglou.

Sedan dess har hans nya lag varit tämligen aktiva på transfermarknaden med värvningar i form av Mohammed Kudus, Mathys Tel och Kevin Danso. Däremot är ”Spurs” inte klara där, vilket Frank berättar på en presskonferens inför Premier League-premiären mot Burnley under lördagen.

– Vi tittar naturligtvis på marknaden – inte bara efter någon till nummer 10-positionen, utan också för att se om vi kan stärka truppen. Spelarna vi håller ett öga på är bara spelare som vi tror kan lyfta laget. Om vi kan hitta rätt spelare och den passar, då kommer vi att göra något, förklarar Thomas Frank.

Anledningen till att Frank tar upp nummer tio-positionen har troligtvis att göra med James Maddisons korsbandsskada. Trots det berättar Frank att han är nöjd med sitt lag i stort.

– Först och främst är jag väldigt nöjd med truppen på många sätt. Det finns många bra spelare. Vi såg ett lag som var riktigt, riktigt, riktigt konkurrenskraftigt (mot PSG, reds.), och vilken annan dag som helst skulle vi ha slagit det bästa laget i Europa. Självklart vill vi ha en så stark och konkurrenskraftig trupp som möjligt.

– Jag vet att Daniel, Johan och Vinai jobbar dag och natt – och har gjort det de senaste, ja, sex, sju, åtta veckorna – och de vill definitivt göra affärer tidigt. Ibland tror jag att vi måste förstå att det inte är så lätt som man kanske tror, men de jobbar på det.

Matchen mellan Tottenham Hotspur och Burnley har avspark klockan 16.00 idag, lördag.



