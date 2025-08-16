Bournemouths Antoine Semenyo sägs ha utsatts för rasistiska påhopp.

Det bekräftar Liverpool efter gårdagens Premier League-premiär – och slår fast att ärendet är föremål för en polisutredning.

”Vi fördömer rasism och all form av diskriminering”, skriver Liverpool i ett uttalande.

Det var under fredagskvällen som spelet stoppades i Premier League-premiären mellan Liverpool och Bournemouth. Detta efter att bortalagets Antoine Semenyo uppmärksammat rasism på läktarplats, vilket Premier League själva bekräftade på sociala medier.

Efter att huvuddomare Taylor samtalat med Arne Slot och Andoni Iraola samt de två lagkaptenerna återupptogs spelet – i en match som ”The Reds” till slut vann med 4-2.

Nu bekräftar även Liverpool själva att man har polisanmält de rasistiska påhoppen mot Bournemouths anfallare.

”Liverpool FC är medvetna om anklagelserna för rasistiska påhopp under Premier League-matchen Bournemouth”, skriver klubben i ett uttalande och fortsätter:

”Vi fördömer rasism och all form av diskriminering, det har ingen plats i samhället eller i fotbollen. Klubben kan inte kommentera ärendet mer då kvällens påstådda händelse är ett ärende för polisutredning, som vi stöttar till fullo”.