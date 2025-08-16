Eberechi Eze and Marc Guehi ryktas båda bort från Crystal Palace.

På söndag premiärspelar deras lag mot Chelsea.

Då kommer båda att spela från start, enligt Sky Sports.

Eberechi Eze ryktas bort från Crystal Palace – och till Premier League-konkurrenten Tottenham Hotspur.

Marc Guehi uppges även han vara på väg bort från Londonlaget – men till Liverpool.

Trots den senaste tidens rapportering om de två nyckelspelarna i ”Palace” kommer Sky Sports med uppgifter om att de två spelarna kommer att starta i premiären mot Chelsea under söndagen. Det gjorde även de två engelsmännen i Community Shield-matchen mot Liverpool, som man vann på straffar.

Matchen mellan Chelsea och Crystal Palace har avspark klockan 15.00 imorgon, lördag.