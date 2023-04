Kalmar FF med skadeuppdatering

ANNONS

Kalmar FF har varit säsongens utropstecken så här långt i allsvenskan.

Laget har tagit tre segrar på de fyra första matcherna, lika många som svenska mästarna Häcken, och jagar Malmö FF i toppen.

Laget har dock en del skadebekymmer.

På klubbens hemsida visas en genomgång av varje spelare och deras status.



Johan Karlsson

Gått in i kollektiv träning

Robert Gojani

Gått in i kollektiv träning



Saku Ylätupa

Har kört på med rehab för den fotledsstukning han ådrog sig förra veckan. Planen är att han ska stegras in i kollektiv träning under fredagen.

Kevin Jensen

Gårdagens undersökning visade på en svullnad i fotleden efter smällen han fick i träning inför HBK-matchen. Är fortsatt i rehab.

Isak Bjerkebo

Fortsätter med rehab enligt plan för att så snart som möjligt vara tillbaka på planen efter känning i höften.

Sebastian Nilsson

Är igång med sin rehabilitering efter knäoperationen som genomfördes för två veckor sen.

Kalmar möter Varbergs BoIS på bortaplan på söndag.