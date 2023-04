Låten ‘Just idag är jag stark’ handlar egentligen inte om Hammarby.

Ändå beskriver den Hammarby på ett väldigt träffsäkert sätt.

I sista delen av ‘Inmarschlåten’ får vi bekanta oss med Kentas klassiker.

– Den säger så otroligt mycket om matchdagen utan att ens nämna fotboll eller Hammarby, säger Magnus Carlson, hammarbyare och sångare i Weeping Willows.



Inmarschlåten är minidokumentärserien om tre av de allsvenska hymnerna. I det tredje avsnittet får vi bekanta oss med Kenta Gustafssons odödliga klassiker Just idag är jag stark. En låt som inte har någonting med Hammarby att göra, men andas så mycket Hammarby.



– Det är lite som med Liverpool och' You’ll Never Walk Alone', säger artisten Magnus Carlson och fortsätter:

– Det blir lite djupare när man inte sjunger klubbnamnet.

Det som kanske inte är helt känt är att Bajenikonen Kenta, mest känd som en av huvudkaraktärerna i Stefan Jarls modstrilogi, inte skrev texten till ‘Just idag är jag stark’.

I dokumentärserien får vi bakgrunden från författaren själv, Aapo Sääsk.

För Sääsk berättade Kenta att han skrev låtar men hade svårt med texter.

“Det kan jag fixa”, svarade den Estlandsfödde textförfattaren och en låtskrivarrelation var påbörjad.



Ellen Gibson är en av få som fått uppleva 'Just idag är jag stark' både på läktaren och på planen. Fostrad hammarbyare, både som supporter och spelare, berättar hon om betydelsen för matchuppladdningen och för henne som person.

– Att från innerplan få höra alla överrösta högtalarna är otroligt mäktigt, säger Gibson.

***Medverkande:

Redaktör: Oskar Kiisk

Producenter: Andreas Bjunér och Viktor Enbacka

