Riddersholm inför BP: "Ett lag som gjort det det extremt bra"

Norrköping tar emot BP på lördagen på hemmaplan i den elfte omgången.

Båda lagen smyger med i toppen, Peking med 17 poäng, BP står på 16 poäng efter förlusten senast hemma mot Sirius.

Huvudtränare Glen Riddersholm inför matchen, till Pekings hemsida.



- För oss handlar det om att komma tillbaka på vinnarspåret. I en lång säsong finns det bra och mindre bra perioder, och det handlar om att göra de sämre perioderna så korta som möjligt.



Han förväntar sig en tuff match mot ett starkt BP.

- Vi behöver leverera en bra kollektiv prestation imorgon för att ta de tre poängen. Det behövs ett stenhård arbete, för vi möter ett BP som gjort det extremt bra under säsongen. När matchen är slut ska vi ha lämnat allt där ute och förhoppningsvis ha en bra lördag tillsammans med supportrarna.Det är en speciell match på så sätt att det är sista hemmamatchen för Arnór Sigurdsson.- Vi har en spelare som tar avsked av hemmapubliken imorgon, Arnór Sigurdsson, och vi ska nog prata mer om honom inför Djurgården. Det är alltid många känslor under en match, och de behöver man kunna hantera under matchen för att nå resultat. Efteråt matchen kan man använda känslorna och hylla en stor spelare som gjort allt för logon, klubben och supportrarna.