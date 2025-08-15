Officiellt: Djurgården lånar ut Jawla till Utsikten

Kalipha Jawla lånas ut igen.

Djurgårdens 19-åring återvänder till Utsikten för att få mer speltid under hösten.

Djurgårdens 19-årige talang Kalipha Jawla lånas ut till Utsikten under hösten. Jawla tillbringade hösten 2024 i superettanklubben, där han stod för fyra mål på åtta matcher. Den gångna våren har han spelat både i Djurgården och på lån hos Östersunds FK, men nu blir det alltså en återkomst till Göteborgslaget.

– Jag har varit i Utsikten tidigare och det gick väldigt bra då. Jag behöver speltid och nu siktar jag på en stark höst här för att sedan komma tillbaka till Djurgården och fortsätta jobba med Jani (Honkavaara) nästa år, säger Jawla till Djurgårdens hemsida.

Jawlas kontrakt med Djurgården gäller till 2026. Djurgården ligger för närvarande åtta i allsvenskan, medan Utsikten placerar sig på 13:e plats i superettan.