Malmö FF har haft en dul tunga skador senaste tiden.

Men nu skönjas ett ljus kring Lasse Nielsen och Derek Cornelius, uppger MFF på hemsidan.

Anders Christiansen är borta säsongen ut. Därtill har Lasse Nielsen, Derek Cornelius och Anton Tinnerholm saknats en tid, samtidigt som Martin Olsson under torsdagen fick skadekänningar.

Nu så kan MFF via hemsidan meddela att Nielsen och Cornelius förväntas återgå till att träna med laget redan i helgen.

“Derek har genomfört återgångsträningen på plan med god progress. Han påbörjade träning med laget under torsdagen och kommer gå in fullt i lagträning nu under helgen.”.

Om Nielsen:

“Lasse fick en inflammation i fotleden vilket gjorde att han inte var tillgänglig till matchen mot Mjällby. Han har återhämtat sig väl och beräknas gå in till lagträning under helgen.”.

Som sagt så har Martin Olsson problem. Det uppges handla om känningar i en en sena i knät, vilket fick honom att avbryta torsdagens träning.

“Vi utvärderar honom dag för dag och hoppas ha honom i träning inom den närmsta tiden.”, uttalas på hemsidan om läget kring Olsson.

För Tinnerholm så är det fortsatt rehabträning som gäller under kommande vecka.

På måndag väntar Djurgården på Tele2 Arena för Malmö.