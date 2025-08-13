Agenten slår tillbaka: MFF och andra klubbar betalar inte för mycket

I en nyligen gjord granskning av Expressen förmedlades att allsvenska klubbar förra året betalade 154 miljoner i ersättning till agenter för spelaraffärer.

På tok för stora pengar, hävdar vissa kritiker.

Det är en bild som agenten Patrick Mörk nu slår tillbaka mot.

– Jag förstår det inte. Klubbarna gör bättre affärer än någonsin och det har vi agenter en viktig del i, säger han till FotbollDirekt.

Allsvenskan är kommersiellt starkare än någonsin och det säljs spelare för rekordsummor. I klartext: klubbarna, spelarna och agenter är alla är stora vinnare i den spiral som har pågått i några år.

Vår högsta serie har byggt ett anseende som aldrig varit större. Men allt är knappast frid och fröjd – i synnerhet inte när det kommer till agenters inblandning.

Spelarnas representanter får titt som tätt kritik, och nu senast handlar det om en undersökning gjord av Expressen. Den visar att arvoden till denna yrkeskår har ökat dramatiskt; bara sedan 2020 från 29 miljoner kronor per år – till i fjol hela 154 miljoner. Etta på listan är Malmö FF med 32,5 miljoner utbetalt till agenter.

En anledning till ökningen anses kunna ledas till att Fifa under 2023 införde ett nytt regelverk för agenter som fått till följd att nationella förbund inte längre har samma inflytande kring licenser och arvoden.

Fotbollsekonomen Anders Norlén tycker inte om utvecklingen, någonting han tydligt visar i Expressens genomgång.

– Det är vilda pengar. Jag förstår att industrin har gått den här vägen, och agenterna behövs för att representera spelarnas intressen. Men det är tragiskt att 150 miljoner i allsvenskan bara går i väg till mäklare som inte gör så mycket för fotbollen, sa fotbollsekonomen Anders Norlén till tidningen.

Malmö FF:s avgående vd, Niclas Carlnén, försvarar emellertid den här typen av kostnader och ser det som motiverat – samt pekar på att full transparens finns.

Malmö FF:s avgående vd, Niclas Carlnén. Foto: Bildbyrån.

Agentens svar

En av Sveriges mest etablerade agenter sedan 40 år tillbaka är Patrick Mörk. Han reagerar nu starkt på en bild som han anser är kraftigt missvisande.

Istället ser Mörk det som att växande intäkter för agenter går hand med att klubbarna gör större affärer än någonsin. Han konstaterar även att procenten till en agent för en övergång ligger fast på samma nivå sedan många år.

– Det är så ogenomtänkt med den här typen av publiceringar. Malmö FF och klubbarna betalar inte för mycket för agenter, säger Patrick Mörk till FotbollDirekt.

– MFF gör inget fel. De har tagit beslut om vad de anser skäliga villkor och med transparens. Allt vad det handlar om är att det görs större affärer än någonsin och agenter har en viktig roll i det. Hade inte så stora affärer gjorts så hade ju agenter tjänat betydligt mindre.

Malmö FF sålde Sebastian Nanasi till Strasbourg för omkring 122 miljoner kronor. Foto: Bildbyrån.

Mörk fortsätter att resonera:

– Alltså till att börja med har i stort sett alla spelare en agent och branschpraxis är att tio procent av ett spelarkontrakt går till representanten. Och hade klubbarna inte betalat det så hade spelarna istället fått göra det.

– Agenter har helt enkelt en viktig roll vid en transfer. Vi tar till vara både spelaren och klubbens intresse och alla parter jobbar på att göra en övergång så bra som möjligt.

Hur viktig är en agent för att maximera en övergång?

– Alltså, i grunden vill klubb och spelare tjäna så mycket som möjligt på en affär. Nummer ett är att både löner och transfersummor har gått upp oerhört senaste åren, säger han och betonar sedan följande:

– Det här är någonting alla jublar över, klubbar, och supportrar men i det är det ju då så klart viktigt att komma i håg vilken viktig faktor agenter faktiskt är i allt det här. Det är ju egentligen fullständigt solklart att ju mer klubb och spelare tjänar på en affär – desto mer tjänar även en agent. Det hänger ihop, säger han och tar Hammarby som ett idealt exempel.

– Titta på Bajen och hur truppvärdet i dag är jämförbart med en bra klubb som Charleroi från en större fotbollsnation som Belgien. Det var det definitivt inte för tio år sedan och det här ligger klubbar och agenter tillsammans bakom. Det hade aldrig varit möjligt utan ett stort samförstånd mellan alla inblandade.

Du anser att den ersättning som betalas ut för en agent i samband med en gjord affär är proportionerlig?

– Återigen; visst tjänar agenter mer pengar i dag jämfört med exempelvis 2020 men det har ju enbart att göra med att klubbarna numera gör större försäljningar än någonsin – och inte om att procenten till agenter har ökat. Inte alls. Den ligger ju istället stilla på samma nivå sedan många år.

Patrick Mörk fortsätter:

– Den här ekvationen borde ju vara fullständigt helt självklar för alla. Agenter har inte blivit girigare – det är övergångarna som har blivit större och det är framgångar som vi har en viktig del i.

Lucas Bergvall blev Djurgårdens dyraste försäljning någonsin. Foto: Alamy.

Du pekar på att tio procent är branschstandard. Hur ser du på när det inte alltid följs och större enskilda engångsbelopp utbetalas?

– Det är ju korrekt att det inte finns någon begränsning med nuvarande regler. Men jag ser inga problem i det heller. Det är upp till en klubb att ingå villkor som den anser som skäliga. Säg att en klubb har som mål 20 miljoner med en affär men att agenten tror sig kunna nå det dubbla. Om klubben då går med på att belöna honom med en högre procent… jag kan omöjligt se ett problem i det. Lön efter prestation.

Rasar mot Fifa: ”Inkompetenta”

Hur uppfattar du att allsvenska klubbar ser på ert jobb? Möts ni av misstänksamhet – eller med respekt?

– Det är en bra och viktig fråga och det är viktigt att säga att jag har jobbat som agent i 40 år och jag har nog aldrig mötts av skepsis från vare sig klubb, spelare eller föräldrar. Aldrig. Jag känner alltid att jag respekteras. Däremot så är det en nidbild media gärna använder.

Aldrig?

– Nej, jag upplever alltid en grundrespekt för att jag har ett jobb och bidrar med någonting viktigt – och ska ha en ersättning som alla parter är nöjda med.

– Alternativ till procent vid en övergång? En agent hade möjligen kunnat jobba på timlön men jag tror varken spelare eller klubbar hade tjänat på att agenten inte har någonting att vinna på att en affär blir så stor som möjligt.

– Det är också viktigt att säga att ingen är tvingad att använda en agent men alla gör det ändå. Det är en självklar del för klubbar och spelare. En annan väldigt viktig aspekt är att klubbar inte så sällan konsulterar en agent som inte har med en affär att göra för hjälp i förhandling och sälj-process. Som en mellanhand helt enkelt för en så framgångsrik affär som möjligt.

Hur ser du på Fifa:s försök att hårdare kontrollera agent- industrin?

– När det kommer till Fifa så är man helt inkompetenta och har försökt begränsa arvoden till 3-5 procent – utan att lyckas. Då har agenter bara gått till nationella domstolar och fått det upphävt och det har blivit totalt tandlöst.

Ser du det ändå inte som viktigt med ett mer fullständigt regelverk kring agent-marknaden?

– Det är det. Det är klart att alla skulle tjäna på ett regelverk som fungerade långt mycket bättre än dagens som alla kan enas kring – men det verkar Fifa oförmögna till att ta fram, avslutar Mörk.