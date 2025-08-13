Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Allsvenska klubbar intresserade av Olden Larsen

Fredrik de Ron
Allsvenska klubbar följer Lars Olden Larsen, 26.
Det rapporterar den norska tidningen VG.

Den tidigare BK Häcken-guldhjälten Lars Olden Larsen är på väg att lämna NEC Nijmegen i Nederländerna. Enligt norska VG ser yttern ut att lämna klubben redan i sommar, trots att kontraktet med den nederländska klubben sträcker sig till 2027.

Enligt tidningen är norska Fredrikstad intresserat av att knyta till sig den 26-åriga spelaren. Samtidigt uppger VG att det finns intresse från allsvenskan. Vilka klubbar det handlar om framgår inte av uppgifterna.

Även danska klubbar och MLS-klubbar ska vara intresserade av Lars Olden Larsens tjänster.

