The Athletic: Leeds överens med Calvert-Lewin

Dominic Calvert-Lewin, 28, närmar sig en ny klubb.

Enligt The Athletic är anfallaren muntligt överens med Leeds.

Dominic Calvert-Lewin har lämnat Everton efter nästan tio år i klubben, och sedan den första juli har anfallaren varit klubblös. Tidigare i somras uppgavs det finnas ett stort intresse för den 28-åriga engelsmannen och nu pekar det mesta mot att Calvert-Lewin har hittat en ny klubbadress.

Enligt ansedda The Athletic har anfallaren nått en muntlig överenskommelse med Leeds United om ett kontrakt. Calvert-Lewin väntas, enligt uppgifterna, genomgå den obligatoriska läkarundersökningen och skriva ett avtal med Premier League-nykomlingen inom en snar framtid.

Dominic Calvert-Lewin har totalt gjort 273 matcher och 71 mål för Everton. Han har noterats för elva framträdanden för det engelska landslaget.