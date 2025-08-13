Kalipha Jawla har representerat såväl Östersunds FK som Djurgårdens IF den här säsongen.

Något mer spel i Jämtlandsklubben ser det dock inte ut att bli för talangen.

– Så som det ser ut just nu så är det inte någon fråga, säger sportchef Stefan Lundin till FotbollDirekt.

Djurgårdens IF lånade ut Kalipha Jawla till Östersunds FK inför säsongen.

I samband med att Djurgården drogs med stora skadeproblem så kallades dock den unge anfallaren tillbaka av Stockholmsklubben, detta i mitten av maj.

Han noterades för totalt fyra framträdanden i allsvenskan, innan han återvände och gjorde två till framträdanden i superettan-uppehållet.

Nu är som bekant såväl allsvenskan som superettan i gång igen, men den senaste tiden har 19-åringen varken funnits med i Djurgårdens eller Östersunds trupp. Något mer spel i ÖFK ser det inte heller ut att bli den här säsongen. Parterna har ingen dialog kring det just nu.

– Det var ju att han skulle tillbaka och spela de där matcherna innan uppehållet, sedan var idén att han skulle tillbaka och att vi skulle se vad som hände. Sen har vi jobbat vidare med forwardsfrågan, vi har nu nyligen tagit in Jabir (Abdihakim Ali), så vi har ingen dialog kring den delen just nu, säger sportchef Stefan Lundin till FotbollDirekt.

Ni räknar alltså inte med att han spelar hos er i höst?

– Nej, alltså som det ser ut nu så har vi tre forwards, vi har även precis lånat ut en forward. Så som det ser ut just nu så är det inte någon fråga.

”Fanns en osäkerhet”

För några veckor sedan ryktades det att Gais lagt bud på Jawla.

Att det skulle vara en anledning till att anfallaren inte är kvar i Östersunds FK verkar dock inte vara fallet, det är i varje fall inget Djurgården kommunicerat med superettan-klubben.

– Nej, det har vi inte pratat om överhuvudtaget. Vi visste att det fanns en osäkerhet kring vad som skulle ske och vi har jobbat på utifrån att få in en till forward, vi har tagit in Jabir så vi är nöjda med det och jobbar på utifrån det, berättar Lundin.

Jawla är inte den enda Dif-talangen som ÖFK har haft i truppen. Just nu så har Jämtlandsklubben Max Croon, Philip Rolke och Gideon Granström på lån från Stockholmsklubben.