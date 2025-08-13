Klart: Gif Sundsvall förlänger med Kagayama

Taiki Kagayama, 29, blir kvar i Gif Sundsvall.

Parterna är överens om en förlängning över 2027.

– Alla ansträngningar handlar bara om att vinna!, säger japanen.

Den japanska yttern Taiki Kagayama har vuxit ut till en riktig nyckelspelare i Gif Sundsvall sedan han anslöt 2024. Denna säsong har 29-åringen svarat för fyra mål och två assist på 16 matcher i superettan, och nu står det klart att Kagayama blir kvar i ”Giffarna”.

Parterna är överens om en förlängning av japanens kontrakt och det nya avtalet är skrivet över 2027.

– Taiki har visat att han kan spela på flera positioner och gör det väldigt bra i alla. Han är en spelare som hanterar alla delar av vårt spel. Taiki är också en viktig person i gruppen med sin seriositet och noggrannhet, och samtidigt har han nära till skratt och sprider glädje till sina lagkamrater, säger sportchef Joel Cedergren i ett uttalande.

Taiki Kagayama:

– Jag ser fram emot det som ligger framför mig på min resa med Gif. Men mitt sätt att arbeta kommer inte att förändras – jag kommer fortsätta vara lika engagerad, ställa höga krav på mig själv och ge allt i varje match. Alla ansträngningar handlar bara om att vinna!

– Jag är dessutom väldigt stolt över våra supportrar som alltid finns där – inte bara för att fira tillsammans, utan också för att dela motgångarna. Jag är tacksam över att jag får fler år här i Sundsvall, fortsätter yttern.