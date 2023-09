ANNONS

Hammarby IF släpper Saidou Alioum.

Talangen lånas ut till Jesper Janssons Omonia Nicosia.

Hammarby meddelade för ett tag sedan att Saidou Alioum fått tillåtelse att besöka Jesper Janssons Omonia Nicosia.

Nu står det klart att 20-åringen lämnar Hammarby och går på lån till Janssons klubb.

– Alioum har fått alldeles för lite speltid under året och vi behöver därför säkerställa att det ges möjlighet till ett miljöombyte. Vi har nått en bra lösning med Omonia gällande Alioum och önskar honom all lycka på Cypern, säger Bajens tillförordnade sportchef Mikael Hjelmberg via klubbens hemsida.

Det finns en köpoption i avtalet och sedan tidigare har FotbollDirekt haft uppgifter på att den ligger på mellan 4-5 miljoner kronor.

Bajen kan alltså komma att tjäna bra pengar på ett namn som endast gjort ett allsvensk framträdande för klubben.