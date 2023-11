Vaiho och Käck om avtackningen: "Atmosfären var fantastisk"

ANNONS

Djurgården åkte på en tung förlust mot IK Sirius igår kväll. Men det var inte bara bittra miner efter slutsignalen, för efter matchen så tackades Tommi Vahio och Elliot Käck av.

– Det har varit en känslosam dag, lyckliga stunder men också lite tårar, säger Tommi Vaiho till Djurgårdens hemsida.

Det blev ingen rolig sista hemma match för Djurgården sett till resultat.

IK Sirius vann gårdagens match med 4–2, men trots den tunga förlusten var det fina bilder på Tele2 Arena under slutet av matchen och efter matchen, detta då Tommi Vaiho och Elliot Käck tackades av.

Duon kommer att lämna klubben och i slutet av gårdagens match fick Vaiho hoppa in.

– Det har varit en känslosam dag, lyckliga stunder men också lite tårar. Kim kom till mig innan matchen och sa att det rullar på som det ska skulle jag få hoppa in i slutet. Sedan var ju resultatet inte det man hade hoppats på men atmosfären var fantastisk när jag kom in, det kändes i hjärtat, säger Vaiho via Djurgårdens hemsida.

Även Elliot Käck fick en ordentlig avtackning.

– Det var en väldigt sentimental dag, men väldigt fint på alla sätt. Ett bättre slut hade jag inte kunnat drömma om egentligen. Jag vill tacka alla som var på plats idag från djupet av mitt hjärta. En otrolig fin dag och att vi sedan förlorade matchen får man lägga lite åt sidan. Jag har varit förberedd på den här dagen och den blev väldigt känsloladdad, det har tickat in meddelanden och sms under hela dagen och det blir väldigt emotionellt när man tänker tillbaka på allt som har varit, från att jag var liten grabb fram till nu, säger han till klubbens hemsida.

Käck har tidigare meddelat att han lägger skorna på hyllan efter säsongen, hur Vaiho väljer att göra är ännu oklart.

