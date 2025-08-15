Officiellt: Rolfö klar för Manchester United

Fridolina Rolfö är klar för en flytt till England.

Den svenska landslagsstjärnan har skrivit på för Manchester United och fortsätter därmed karriären i Women’s Super League.

Mitt under EM blev det klart att Rolfö och Barcelona gick skilda vägar, ett år innan hennes kontrakt med den spanska klubben skulle löpa ut.

Nu är hennes nästa steg i karriären officiell. Hon har skrivit på för Manchester United i Women’s Super League. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2027.



– Det är verkligen spännande att gå till Manchester United, inte bara på grund av klubbens storlek och historia, utan också att bli en del av den resa klubben är på inom damfotbollen. Jag har haft turen att få njuta av många framgångar i Barcelona och andra klubbar jag har spelat för, och nu vill jag ha detsamma i Manchester United, säger Rolfö till klubben och fortsätter:

– WSL är förmodligen den starkaste ligan i världen just nu, så det var en stor del av lockelsen med att komma hit, liksom chansen att hjälpa laget att etablera sig i Champions League.

Rolfö lämnade Wolfsburg för Barcelona 2021 och tog under sin tid i den spanska storklubben hem två Champions League-titlar och fyra ligatitlar.