Malmö FF, Hammarby IF, AIK och BK Häcken hade alla tagit sig till den tredje kvalomgången i Europa.

Väl där åkte samtliga lag på bittra förluster.

Det är inte bara ett kraftigt underbetyg för svensk fotboll – utan också en stor skämskudde.

Vi har en supporterkultur i absolut världsklass, en högstaliga som lockar miljontals besökare varje år och en fotboll på uppgång.

Sedan ett par år tillbaka har vi även haft fyra svenska lag med i kvalet till de tre europeiska turneringarna, där tre av lagen gick vidare till ligafasen i de två bästa turneringarna i fjol.

I år såg mycket ut att tyda på en ny svensk höst med ett par klubbar i ligaspelet, och således sex till åtta matcher att hävda sig på någon form av europeisk toppnivå.

Under gårdagen föll en stor del av den drömmen.

Malmö FF hade, via stora siffror, tagit sig förbi både georgiska FC Iberia och lettiska RFS. I den tredje kvalrundan till Champions League ställdes man mot den danska draken FC Köpenhamn – och åkte på rejält med däng på Parken.

BK Häcken hade, via ett sent avgörande mot slovakiska Spartak Trnava och en seger på straffar mot belgiska Anderlecht, tagit sig till den tredje kvalomgången till Europa League. Där ställdes man mot norska Brann – som ansågs vara klart beskedligt motstånd.

I hemmamatchen ledde två individuella misstag till ett tvåmålsunderläge inför returen i Bergen. Där gjorde man vad man kunde och var, efter en reducering, ytterst nära att kvittera – men föll trots det med uddamålet.

Häckens Olle Samuelsson hjälper en besviken Etrit Berisha upp på fötter efter torsdagens uttåg i Europa League. Foto: Bildbyrån.

Hammarby hade, genom en övertids-seger mot Royal Charleroi i den andra kvalomgången, tagit sig till den tredje i Conference League. Där ställdes även de mot norskt motstånd, i form av Rosenborg BK. 0-0 i den första matchen i Trondheim blev en snöplig 1-0-förlust på hemmaplan för Bajen. Det innebär att man är ute ur all form av Europa-spel denna gång.

Det är även AIK, som reste till Ungern med en 2-1-ledning. Där skulle man dock tappa sin ledning mot Györi ETO till förlust efter att man bland annat missat straff och haft en boll i ribban under slutminuterna.

Således är drömmen om fyra svenska lag i de europeiska ligafaserna krossad. Visserligen trodde jag kanske inte att Hammarby skulle ta sig dit, då man hade mött tyska Mainz i playoff till Conference League – men då hade åtminstone hoppet levt.

Torsdagskvällen blev en mörk sådan för svensk fotboll – och veckan i stort en skämskudde i form av ett bistert faktum.

Svensk fotboll kanske inte är på en så bra plats som jag inbillade mig – och vi saknar en stor skopa av erfarenhet i Europa. Nu får vi förlita oss på, och hoppas, att Häcken och Malmö gör sitt i playoff-matcherna, så att vi åtminstone får njuta av två svenska lag i slutspel.