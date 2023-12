AVSLÖJAR: Henke Larsson huvudspår som ny förbundskapten

ANNONS

Förbundskaptensjakten efter Janne Andersson pågår med full kraft.

Nu uppges Henrik Larsson på allvar vara aktuell.

Den svenska förbundskaptensjakten pågår och tidigare i veckan så stod det enligt Sportbladet klart att Janne Andersson är utköpt för miljonbelopp.Där till så rapporterade samma tidning om att snara möten är inplanerade med ett namn som Olof Mellberg , säger landslagschefen Stefan Pettersson.En mängd kandidater har cirkulerat sedan det stod klart att Andersson kommer att avgå.Vi har sett namn som Per-Mathias Högmo Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf Jimmy Thelin och Graham Potter cirkulera.





I dag kan jag nu avslöja genom – flera olika källor – att Henke Larsson uppges som ett huvudspår för förbundet och att flera möten ska ha ägt rum med ett av våra största spelarnamn genom tiderna.

Enligt mina uppgifter – om det blir verklighet så kan Mellberg bli hans assisterande.



Så sent som i går så stod det ju även klart att Kim Källström blir SvFF:s nya fotbollschef.

Han uttalade sig så här om förbundskaptensfrågan:Henke som ny förbundskapten?Hur ska vi se på dessa uppgifter?Ja, det är inte lätt att ta ställning till om det är rätt väg.Sannerligen inte.





Men om det nu blir verklighet så får vi hur som helst för första gången en före detta storspelare på posten.

Och även om Henke ännu så länge i sin tränarkarriär inte har gjort några större resultat – så känns bara det som ett mycket sunt steg.

Det vill säga: Dra nytta av tidigare storspelares erfarenhet.



Tränarkarriären må ha haltat resultatmässigt och ligga på minus men å andra sidan så är det knappast några dukade bord han har valt att ta.

Titta bara på klubbar som Landskrona BoIS och Helsingborgs IF.

Vi måste även komma ihåg att han rimligen – speciellt under sina första år som tränare – hade kunnat ta vilket tränaruppdrag som helst i Sverige - men valde någonting helt annat.Lägg där till att han utan vidare sannolikt hade kunnat gå in i Celtic FC Men hur det nu än är med uteblivna större resultat som coach så har han likväl haft ett jobb som svenska tränare i övrigt är chanslösa på – om man nu inte heter Sven Göran Eriksson: Ett tränarjobb för FC Barcelona Hösten 2020 stod det ju klart att han under Ronald Koeman fick chansen som assisterande.En fenomenal erfarenhet.Den 1 november året efter avslöjade min dåvarande kollega Mattias Lühr att det stod klart att Henke skulle lämna Barca.Allt sedan dess så har sedan Celtic-legendaren gått utan jobb, kanske har han bidat sin tid för vårt a-landslag?Hur skulle han då passa in?Ja, det vi vet är att 4-3-3 är hans fotboll och försök har ju med mindre bra resultat gjorts med den spelmodellen under Janne Andersson.I mina ögon så är det här spännande, vi ska inte stirra oss blinda på att han inte gjort några större resultat under sin tränargärning.Ett landslagsjobb är som bekant någonting helt annat än att ansvara för ett klubblag.Hans och Mellbergs sammantagna pondus – tillsammans med Kim Källström som ny chef – är tror jag bland det mest spännande vi kan få se på pappret efter Janne Andersson.

Alla ryar om att vårt fotbollsförbund måste våga tänka nytt, det gör man onekligen nu.

Jag kan inte annat än att se det här som en spännande väg för vårt a- landslag, om det nu slutgiltigt blir verklighet.

Förre förbundskaptenen Lars Lagerbäck har tidigare framhållit Larsson som en framtida förbundskapten för Kvällsposten:



"Det är klart att man blir glad av att höra det. Det är givetvis något som jag ser i framtiden men det är ganska långt bort. Jag är ganska ny i tränaryrket och känner att jag vill arbeta mer med spelare på daglig basis, träffa dem, lägga upp träningsupplägget och så vidare. När du är förbundskapten så är det kortare träffar med spelarna. Du har kanske en plan men du vet egentligen inte hur det kommer att bli för det är alltid skador som dyker upp på vägen”.



TV: