Sky: Bayern München nära klar Nkunku-affär

Bayern München vill värva Christopher Nkunku.

Nu gör den tyska giganten ett nytt försök.

Bayern försöker fortfarande komma överens med Chelsea om en klar deal, rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Christopher Nkunku ser ut att lämna Chelsea. Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg vill spelaren gå till Bayern München och samtal har inletts.

Enligt Plettenberg är allt klart förutom att Bayerns sportchef Max Eberl försöker hitta en lösning med Chelsea.

Nkunku står noterad för 18 mål på 62 matcher för Chelsea. Hans kontrakt sträcker sig till sommaren 2029.