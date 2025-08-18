Leeds segrade – i Gudmundssons debut

Leeds tog emot Everton i Premier League.

Då vann nykomlingarna efter en sen straff.

Under måndagen ställdes PL-nykomlingarna Leeds mot Everton.

Gabriel Gudmundsson, som blev klar för Leeds i somras, fick göra tävlingsdebut för sin nya klubb. Evertons prestigevärvning Jack Grealish inledde på bänken.

Det var hemmalaget som hade den starkaste första akten. Leeds kom till flera chanser och hade totalt 12 målchanser medan bortalaget Everton hade noll.

– David Moyes med allt arbete att göra i halvtid. Han kommer att vara frustrerad över hur lite hans lag har hotat och hur bekväm kvällen det har varit för Leeds hittills, sa Sky-journalisten Vinny O’Connor i halvtid.

I den andra halvleken vakande Everton till liv men lyckades inte hitta in med något mål. I den 71:a minuten äntrade Jack Grealish planen efter att ha bytt av Tim Iroegbunam.

Det var dock Leeds som skulle spräcka nollan. Efter att bollen tagit på Everton-försvararen James Tarkowski, valde domaren efter en VAR-granskning att döma straff för hemmalaget. Ytterligare ett nyförvärv fick presentera sig för Leeds när Lukas Nmecha satte dit straffen.

Målet blev matchens enda och Leeds tog en premiärseger i Premier League.

– Gudmundsson gjorde en riktigt bra PL-debut i den här matchen, säger experten Johanna Frisk i Viaplays sändning.