Uppgifter: Aston Villa intresserade av Jackson
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Chelseas Nicolas Jackson jagas av Premier League-konkurrent
Aston Villa uppges följa anfallaren från ett nära håll.
Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.
Chelsea ser ut att göra sig av med flera spelare. En av dem är anfallaren Nicolas Jackson.
Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg har ligakonkurrenten Aston Villa Jackson på sin lista av tänkbara värvningar. PL-klubben uppges följa anfallaren på nära hål och samtal ska ha förts mellan klubbarna.
Nicolas Jackson har tidigare ryktats till flera storklubbar som Tottenham, Newcastle och Manchester United.
24-åringens kontrakt emd Chelsea löper ut sommaren 2033.
Den här artikeln handlar om: