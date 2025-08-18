Uppgifter: Aston Villa intresserade av Jackson

Chelseas Nicolas Jackson jagas av Premier League-konkurrent

Aston Villa uppges följa anfallaren från ett nära håll.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Chelsea ser ut att göra sig av med flera spelare. En av dem är anfallaren Nicolas Jackson.

Enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg har ligakonkurrenten Aston Villa Jackson på sin lista av tänkbara värvningar. PL-klubben uppges följa anfallaren på nära hål och samtal ska ha förts mellan klubbarna.

Nicolas Jackson har tidigare ryktats till flera storklubbar som Tottenham, Newcastle och Manchester United.

24-åringens kontrakt emd Chelsea löper ut sommaren 2033.