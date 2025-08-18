Karlström debuterade som kapten: ”En ära”

Jesper Karlström blev nyligen lagkapten i Udinese.

Under måndagen slog de Carrarese i Coppa Italia.

– Det var viktigt att vinna idag., säger han efter matchen enligt Tuttomerctoweb.

Under söndagen stod det klart att Jesper Karlström blir Udineses kapten.

Under måndagen spelade svensken och hans lag den första omgången av Coppa Italia. Då blev det en seger med 2–0 mot Carrarese.

– Det var viktigt att vinna idag. Det gick inte som vi ville under hela matchen, men Carrarese är fortfarande ett starkt lag. Vi var inte konsekventa förrän 2-0-ledningen, men efter det kontrollerade vi matchen bättre, men det viktigaste idag var att vinna, säger Karlström enligt Tuttomercatoweb.

Jesper Karlström skrev på för Udinese i fjol och nu debuterade han som lagkapten.

– Det är en ära för mig att vara kapten, jag är stolt över det, det är viktigt för mig att vara mig själv, självklart har jag mer ansvar gentemot laget nu, både på och utanför planen, förklarar mittfältaren.

Karlström står noterad för 40 matcher i Udinese.