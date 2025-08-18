Uppgifter: Go Ahead Eagles jagar Beijmo

Felix Beijmo kan lämna Århus.

Go Ahead Eagle vill köpa svensken.

Det rapporterar Tipsbladet.

Felix Beijmo har startat samtliga matcher för danska AGF Århus. Nu kan svensken lämna för nederländska ligan.

Enligt danska Tipsbladet vill Go Ahead Eagles värva 27-åringen. Klubben uppges ha ett treårskontrakt redo för Beijmo.

Högerbacken sitter på ett utgående kontrakt med Århus och har tidigare kopplats ihop med polska Rakow Czestochowa, som ska ha budat på honom.

Noterbart är att i Go Ahead Eagles spelar svenske Victor Edvardsen.