AVSLÖJAR: Nära nytt uppdrag efter Östers IF.

Allt talar nu för att Tufegdzic tar över efter tidigare tunga svenska landslagsnamnet.

I november kom nyheten om att Östers IF bryter med tränaren Srdjan Tufegdzic som hade ett utgående kontrakt.En fjärdeplats var inte tillräckligt för smålänningarnas ledning, trots att man tog betydligt fler poäng än året innan - också den gången under Tufegdzic ledning.Men ni vet det där med att en ny dörr oftast öppnas när en har stängts - det gäller även den förre Östertränaren.Nu är han istället nära att ta över Skövde AIK efter förre landslagsstjärnan Anders Linderoth som gått igenom en tung säsong, just över nedflyttningsstrecket.Enligt mina källor så återstår detaljer innan övergången bli aktuell till en klubb som för bara något år sedan utmanade bland annat Östers IF i toppen av Superettan.En muntlig överenskommelse uppges finnas mellan Tufegdzic och AIK:s ledning.Övergången väntas nu bli officiell under kommande vecka.Nu ersätter denne 43- årige serbiske tränare ett av våra största namn över 2000-talet: Tobias Linderoth.Redan i augusti stod det ju klart att han skulle ta över Varbergs BoIS - då låg Skövde som jumbo.