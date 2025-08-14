Så startar AIK i bortamatchen mot Győri

Efter 2-1 till AIK i Stockholm väntar returmöte i Ungern.

Detta när de svartgula gästar Győri på ETO Park i Conference Leagues tredje kvalrunda.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter att ha besegrat estniska Paide Linnameeskond med hela 8-0 över två möten har AIK klivit in i den tredje kvalomgången till Conference League.

Där möter man ungerska Győri som man besegrade med 2-1 på hemmaplan förra veckan.

Idag returspelar man alltså på ungersk mark där vinnaren över de båda mötena tar sig till play off.

Inför kvällens tillställning har AIK-tränaren Mikkjal Thomassen valt att starta Taha Ayari, till skillnad från förra veckans match.

Startelvor:

AIK: Nordfeldt; Tidemann, Benkovic, Papagiannopoulos, Thychosen – Besirovic, Salétros, Csongvai, Ayari – Flataker, Celina.

Györi: Petras; Vladoui, Krpic, Csinger, Stefulj – Vitalis, Anton, Ouro – Gavric, Benbouali, Bumba.