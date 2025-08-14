Så ställer Hammarby och Rosenborg upp i Stockholm

Efter 0-0 i Trondheim beger sig Rosenborg BK till Stockholm för returmöte mot Hammarby.

Detta i en match där vinnaren avancerar till play-off i Europa Conference League.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Efter att ha slagit ut belgiska Royal Charleroi ställs Hammarby mot norska Rosenborg BK i den tredje kvalrundan till Conference League.

Det första mötet på norsk mark slutade 0-0 och således är tillställningen helt öppen inför kvällens retur på 3Arena.

Till kvällens match har Bajen-tränaren, Kim Hellberg, valt att spela med både Tesfaldet Tekie, Ibrahima Fofana och Montader Madjed – till skillnad från matchen i Norge.

Startelvor:

Hammarby: Hahn; Fofana, Eriksson, Winther, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Erabi, Tounekti.

Rosenborg: Tangvik; Pereira, Nemcik, Ceide, Witry – Nordli, Selnaes, Väänänen – Saeter, Islamovic, Reitan-Sunde.