Så ställer Hammarby och Rosenborg upp i Stockholm
Efter 0-0 i Trondheim beger sig Rosenborg BK till Stockholm för returmöte mot Hammarby.
Detta i en match där vinnaren avancerar till play-off i Europa Conference League.
Matchen har avspark klockan 19.00.
Efter att ha slagit ut belgiska Royal Charleroi ställs Hammarby mot norska Rosenborg BK i den tredje kvalrundan till Conference League.
Det första mötet på norsk mark slutade 0-0 och således är tillställningen helt öppen inför kvällens retur på 3Arena.
Till kvällens match har Bajen-tränaren, Kim Hellberg, valt att spela med både Tesfaldet Tekie, Ibrahima Fofana och Montader Madjed – till skillnad från matchen i Norge.
Startelvor:
Hammarby: Hahn; Fofana, Eriksson, Winther, Pinas – Karlsson, Tekie, Besara – Madjed, Erabi, Tounekti.
Rosenborg: Tangvik; Pereira, Nemcik, Ceide, Witry – Nordli, Selnaes, Väänänen – Saeter, Islamovic, Reitan-Sunde.
