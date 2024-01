AVSLÖJAR: Dortmund och AZ vill köpa loss Blåvitts supertalang

ANNONS

IFK Göteborg ser nu ut att sälja ett av sina mest spännande namn. Detta pågår kring 16- årige försvararen Ben Magnusson.

IFK Göteborgs akademi bara växer i anseende och med nye tekniske direktören Ola Larsson så kommer klubbens unga linje definitivt att förstärkas, ambitionen kring akademin har Larsson varit tydlig med sedan han kom i somras.

Men nu kan en av klubbens mest spännande killar lämna redan innan han gjort allsvensk debut på Gamla Ullevi.

Ben Magnusson, 16, uppges, enligt FotbollDirekts källor, vara högaktuell för flera utländska klubbar. Och det är inte vilka som helst som punktmarkerar.

IFK Göteborgs tekniske direktör Ola Larsson. Foto: Bildbyrån

Enligt mina uppgifter så är det i första led Borussia Dortmund och AZ Alkmaar som visar att man vill ta honom. Tätt där bakom uppges även Benfica finnas. De båda första alternativen stärks även av att där finns B- lag och med det löpande med speltid.

Den unge försvararen har i nuläget 18 månader kvar på kontraktet vilket gör att dessa klubbar mycket sannolikt är beredda att gå in med uppskattningsvis 500 000-700 000 euro. Det är i sammanhanget stora pengar, men frågan är om det är tillräckligt för Larsson och kompani med tanke på så enorm outvecklad potential?

Hans anseende går hur som helst inte att prata bort. Ta exempelvis podden ”Hunden-Katten-Glassen” där tunga programledarnamnen Tobias Hysén, Pontus Wernbloom och Mathias Bjärsmyr nyligen framhöll honom. Just Magnussons namn ansågs som extra spännande inför kommande säsong och given som back- up till sådana som Gustav Svensson och Sebastian Hausner.

Sebastian Hausner och Gustav Svensson under en allsvensk match ifjol. Foto: Bildbyrån

Ben Magnusson som spelartyp då? Ja, vi ska ha klart för oss att det handlar om framförallt hans smartness, tekniken och passningsfötterna, hans felprocent är garanterat extremt låg.

Magnusson som är född 2007 har gjort tre U17-landskamper för Sverige och förra våren var han med och vann ligacupen med IFK Göteborg. Under 2022 så var han med och vann Skandinaviska mästerskapen med IFK Göteborg.

Magnusson(till vänster) efter segern i Skandinaviska Mästerskapen 2022. Foto: Bildbyrån

Under vintern har IFK Göteborg redan tappat ett spännande ungt namn i Elvis van der Laan(gått till AIK), frågan är hur detta kan påverka IFK Göteborgs inställning till att släppa Magnusson?

FotbollDirekt har försökt att nå IFK Göteborgs tekniske direktör Ola Larsson för en kommentar, dessvärre utan framgång.

