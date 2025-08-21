Layounis ilska: ”Jävligt förbannad”

BK Häcken leder med 4–1 mot Cluj.

Trots det är Amour Layouni inte nöjd.

– Vi ska göra mer mål, säger han till Aftonbladet.

BK Häcken tar emot Cluj i playoff till Conference League på Bravida arena. Då fick hemmalaget en drömstart i första halvlek.

Efter första 45 stod det 4–1 till Häcken efter två mål av Simon Gustafson, ett av Silas Andersen och ett av Adrian Svanbäck. Alla assist kom från Amour Layouni. trots fyra framspel var 32-åringen inte nöjd med första halvlek. Trots det är det inga glada miner på 32-åringen i paus.

– Jag är irriterad om jag ska vara ärlig, säger han i Aftonbladets sändning.

Halvleken slutade 4–1 efter en reducering av Cluj. Något Layouni inte var nöjd med.

– Vi har pratat hela veckan om att inte släppa till de här dumma bolltappen och enkla målen. Det gör mig jävligt förbannad att vi gör det idag igen, säger han och avslutar:

– Vi ska göra mer mål.

Det blev totalt fem assist för Layouni när Häcken vann med 7–2.