JUST NU: Häcken totalkrossade Cluj – gjorde sju (!) mål

BK Häcken ställdes mot Cluj i ECL-playoff.

Hisingenklubben van stort med 7–2.

Under torsdagen ställdes BK Häcken mot rumänska Cluj i playoff till Confrence League. Detta efter att Hisingenklubben åkt ur Europa League-kvalet mot norska Brann. Den första matchen spelas på Bravida arena.

Det hann bara gå två minuter in i första halvlek innan BK Häcken tog ledningen hemma på Bravida arena mot Cluj. Kapten Simon Gustafson smällde in ledningsmålet efter att ha blivit assisterad av Amour Layouni.

Nästa mål för BK Häcken kom dryga kvarten senare. Den gången genom Silas Andersen som nickade in ett inlägg. Hemmalaget nöjde sig inte där utan i den 24:e minuten tog Häcken en tremålsledning när Adrian Svanbäck nätade.

Därefter kom det fjärde målet för Häcken. Simon Gustafson ännu en gång och Amor Layouni med sin fjärde assist i matchen.

Ett tröstmål kom senare för Cluj som kunde reducera till 1–4.

Den andra halvleken skulle komma att bjuda på ytterligare mål. Isak Brusberg utökade ledningen i den 49:e minuten men reduceringen till 5–2 kom bara minuten senare av Cluj.

I den 61:a minuten slog inbytte John Paul Dembe till med mål och gav Häcken en 6–2-ledning. Nio minuter senare blev Dembe tvåmålsskytt när han utökade till 7–2. Vilket fastställde slutresultatet.

Startelvor:

Häcken: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist – Rygaard, Gustafson, Andersen – Svanbäck, Brusberg, Layouni

Cluj: Hindrich – Bosec, Sinyan, Ilie, Camora – Emërllahu, Keita, Korenica – Cordera, Munteanu, Nkololo