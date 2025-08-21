Wrexham stärker upp truppen.

Callum Doyle ansluter från Manchester City.

Wrexham är nykomlingar i Championship. Nu värvar de från Manchester City. Det är mittbacken Callum Doyle som ansluter på ett kontrakt över säsongen 2028/2029.

– Jag har varit intresserad av klubben på avstånd och följt resan noga, och nu är jag exalterad över att vara en del av den, säger Doyle i ett uttalande.

Doyle tog sig fram i Manchester Citys akademi och var under förra säsongen utlånad till Norwich. Mittbacken har även representerat Englands U-landslag.