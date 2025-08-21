Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Wrexham värvar från Man City

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Wrexham stärker upp truppen.
Callum Doyle ansluter från Manchester City.

Wrexham är nykomlingar i Championship. Nu värvar de från Manchester City. Det är mittbacken Callum Doyle som ansluter på ett kontrakt över säsongen 2028/2029.

– Jag har varit intresserad av klubben på avstånd och följt resan noga, och nu är jag exalterad över att vara en del av den, säger Doyle i ett uttalande.

Doyle tog sig fram i Manchester Citys akademi och var under förra säsongen utlånad till Norwich. Mittbacken har även representerat Englands U-landslag.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt