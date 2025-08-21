Uppgifter: Kulusevski väntas blir borta året ut

Dejan Kulusevski är skadad.

Nu kan svensken missa resten av året.

Det rapporterar The Guardian.

Dejan Kulusevski har inte spelat på drygt tre månader efter att ha opererats på grund av en knäskada. Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson bekräftade tidigare i veckan att svensken missar VM-kvalmatcherna mot Kosovo och Slovenien.

Nu rapporterar The Guardian att Tottenham-spelaren kan bli borta längre.

Enligt tidningen väntas han bli borta resten av året. Det innebär att han kan missa samtliga VM-kvalmatcher.

Dejan Kulusevski stod för noterad för sju mål och fyra assist i Spurs förra säsongen i Premier League.