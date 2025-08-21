Liverpools smäll – Frimpong skadad

Jobbiga beskedet för Liverpool.

Nyförvärvet Jeremie Frimpong är skada.

Ytterbacken blir borta till efter landslagsuppehållet.

Jeremie Frimpong startade i Liverpools Premier League-premiär mot Bournemouth. Det blev en timme på planen innan han byttes ut.

Nu står det klart att nyförvärvet har åkt på en skada.

– Det medicinska teamet hade rätt i att plocka av honom, för han är borta till slutet av landslagsuppehållet. Vi kände på oss att Jeremie hade ett bekymmer med baksida lår, det medicinska teamet noterade det. De hade rätt. Ett bra beslut från dem, annars hade han kunnat vara borta ännu längre, säger tränaren Arne Slot enligt tidningen Liverpool Echo.

Liverpool har två matcher kvar innan landslagsuppehållet. Då väntar Arsenal och Newcastle.

Efter uppehållet är det Burnley och Everton som står för motståndet.