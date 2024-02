AVSLÖJAR: Tottenham visar intresse för Viktor Djukanovic

ANNONS

Efter rekordaffären med Djurgården och Lucas Bergvall - nu kan Tottenham ta även Bajenstjärnan.

– Jag kan inte kommentera vad som pågår men intresset har varit stort och är det fortfarande, säger sportchefen Mikael Hjelmberg.



Viktor Djukanovic är ständigt aktuell och det namn som i allsvenskan står närmast bakom Djurgårdens Lucas Bergvall i uppmärksamhet.



Nu kan FotbollDirekt avslöja att stjärnan når en ny nivå.

I förra veckan avslöjade FD att utländska klubbar snabbt efter stängning signalerat budberedskap på över 150 miljoner kronor.

I dag kan så FD slå fast att en ny tung intressant tar plats: Tottenham Hotspur.

Efter Bergvall uppges montenegrinen vara ännu ett namn från Sverige inför sommarfönstret.



Hammarbys Mikael Hjelmberg om FD:s nya uppgifter denna måndag.

– Jag kan inte kommentera vad som pågår men intresset har varit stort och är det fortfarande, säger sportchefen.



Tottenham uppges ha en mycket god bild och den tekniske direktören Johan Lange ska redan förra hösten ha börjat intressera sig för Bajen-stjärnan.



Hur det här nu kommer att utvecklas återstår att se. FD har hur som helst tidigare rapporterat om att det finns klubbar som vill gå in och hitta en överenskommelse redan nu och där en övergång blir verklighet i sommar.



Bakgrunden kring det vi nu ser kring Viktor Djukanovic har annars pågått på högvarv under en längre tid.

Så sent som vid den sista dagen av det internationella fönstret så avslöjade FotbollDirekt en dag full av försök från den italienska storklubben.

I slutänden så levererades Hammarby ett bud på 100 miljoner kronor.

Bajens svar och tillika lägstanivå var 135 miljoner.

Ett par dagar avslöjade FD styrelsens nya mål i sommar: 150-200 miljoner.



Mitt i det här har vi en ung kille som verkar vara beredd på det mesta. Inte en enda gång - under ett bitvis svårt fjolår med petningar - har vi fått se Djukanovic visa missnöje.

Lika lugn var han även efter att sportchef Mikael Hjelmberg skrotat det enorma budet från Lazio.



”Det är lugnt, Hammarby är en bra klubb för mig”, har han sagt till Fotbollskanalen och skojade även om att han även hoppades på bud från Barcelona.



Pikant om det skulle bli så att katalanerna blandar sig i - med tanke på så tätt det var mellan Barca och Tottenham om Lucas Bergvall.

*Männen på bilderna intill Viktor Djukanovic är Tottenhams tränare Ange Postecoglou och klubbens ordförande Daniel Levy.

