Uppgifter: Engelskt intresse på Beckman

Gais-mittbacken Filip Beckman är eftertraktad.

Flera engelska klubbar uppges slutscouta honom.

Detta enligt Expressen.

Filip Beckmans dagar i Gais kan vara räknade. Enligt Expressen slutscoutas mittbacken av flera engelska klubbar.

Det är de tre Championship-klubbarna Blackburn Rovers, Oxford och West Bromwich som visar intresse för honom.

Beckman anslöt till ”Makrillarna” 2023 och har den här säsongen gjort 15 framträdanden i allsvenskan. Kontraktet med Gais sträcker sig över 2027.