Uppgifter: Engelskt intresse på Beckman
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Gais-mittbacken Filip Beckman är eftertraktad.
Flera engelska klubbar uppges slutscouta honom.
Detta enligt Expressen.
Filip Beckmans dagar i Gais kan vara räknade. Enligt Expressen slutscoutas mittbacken av flera engelska klubbar.
Det är de tre Championship-klubbarna Blackburn Rovers, Oxford och West Bromwich som visar intresse för honom.
Beckman anslöt till ”Makrillarna” 2023 och har den här säsongen gjort 15 framträdanden i allsvenskan. Kontraktet med Gais sträcker sig över 2027.
Den här artikeln handlar om: