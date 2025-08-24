Prenumerera

Uppgifter: Engelskt intresse på Beckman

Gais-mittbacken Filip Beckman är eftertraktad.
Flera engelska klubbar uppges slutscouta honom.
Detta enligt Expressen.

Filip Beckmans dagar i Gais kan vara räknade. Enligt Expressen slutscoutas mittbacken av flera engelska klubbar.

Det är de tre Championship-klubbarna Blackburn Rovers, Oxford och West Bromwich som visar intresse för honom.

Beckman anslöt till ”Makrillarna” 2023 och har den här säsongen gjort 15 framträdanden i allsvenskan. Kontraktet med Gais sträcker sig över 2027.

