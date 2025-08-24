Isaac Kiese Thelin har en ny klubb.

Anfallaren skriver på för japanska Urawa Red Diamonds.

– Jag är väldigt glad, säger han i ett uttalande.

Tidigare i somras stod det klart att Isaac Kiese Thelin bryter med Malmö FF. Den förre skyttekungen har sedan dess ryktats till japanska Urawa Red Diamonds.

Nu är affären klar. 33-åringen kommer att genomgå en läkarundersökning inom kort och därefter presenteras av klubben. Kontraktet uppges sträcka sig två år.

Foto: Bildbyrån

– Jag är väldigt glad över att gå med i Urawa Reds, en av Japans mest representativa klubbar. Jag har haft möjlighet att spela inför fantastiska fans och supportrar fram till nu, men jag är väldigt exalterad över att nu spela inför de passionerade Urawa Reds-fansen och supportrarna, säger ”IKT” i ett uttalande.

Kiese Thelin står noterad för totalt 71 mål och 22 assist på 170 allsvenska matcher, där han representerade IFK Norrköping och Malmö FF.

Värt att notera är att ytterligare en svensk som redan spelar i Urawa Red Diamonds är anfallaren Samuel Gustafson.