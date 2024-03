ANNONS

Blåvitts tekniske direktör har på nolltid plockat in en nödlösning.

Därför föll valet på ett namn som tidigare bland annat spelat för belgiska serievinnarna.

– Framförallt värderar vi hans trygghet och ledaregenskaper väldigt högt, säger han till FotbollDirekt.se.

Pontus Dahlberg missar resten av IFK Göteborgs säsong. Orsaken är en bekräftad korsbandsskada.

Blåvitts lösning på skadesmällen är att ta in 34-årige Anders Kristiansen från Sarpsborg 08. Han har bland annat tillhört belgiska Royale Union SG (2018-2021), som vann belgiska grundserien i helgen.

Norrmannen lånas in resten av säsongen.

Tekniske direktören Ola Larsson uttalar sig om varför man tog in just Kristiansen.

– Det är en trygg målvakt, 34 år gammal, som kommer med mycket erfarenhet, säger han till FotbollDirekt.se.

Och fortsätter:

– Det är också ett steg uppåt för honom, vilket betyder att vi får hit en hungrig målvakt.

– Men framförallt värderar vi hans trygghet och ledaregenskaper väldigt högt.

Vilka kvaliteter gör att han passar bra i Blåvitt?

– Just det som jag sade. Han kommer bidra med erfarenhet och trygghet i målvaktsgruppen. Han kommer gå in och se till att vi får in en fin konkurrenssituation när vi tar oss in i Allsvenskan.

I det här är det naturligtvis ett hårt slag för Pontus Dahlberg personligen.

Ola Larsson om hur Dahlbergs mående:

– Han är nedstämd och tycket det är väldigt jobbigt. Jag förstår honom till 100 procent – han har precis tagit sig tillbaka i januari och har gått igenom en väldigt fin vintersäsong, där han har tagit fina steg som målvakt.

– Jag tror att han tycker att projektet vi har startat igång är väldigt roligt och utvecklande för honom, så kommer det här. Det är såklart väldigt olämpligt – inte bara för honom utan för hela klubben såklart.

Vad betyder det här för laget och klubben?

– Alltså Dahlberg är ju en ledare i gruppen och det är klart att det här blir ett tapp för oss på ett personligt plan. Han är en viktig person i gruppen och det är jättetungt att han inte kan delta i matcherna då.

– Det är ett stort tapp för oss.

– Däremot att understryka är att vi har två stycken fina målvakter i gruppen som har gjort det bra under vintern. De får man inte glömma bort när man pratar om det här.

***