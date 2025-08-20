AIK ser ut att förstärka på anfallssidan.

Detta då man värvar argentinska Ivo Mammini från CD Gimnasia.

Det skriver journalisten Cesar Luis Merlo.

AIK har sedan tidigare värvat både Erik Flataker och Adrian Helm på anfallspositionen. Nu ser man ut att plocka in en tredje striker detta sommarfönster.

Enligt journalisten Cesar Luis Merlo har AIK gjort klart med Ivo Mammini från andradivisionsklubben Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, även känd som Gimnasia.

Den 22-årige anfallaren sägs köpas loss för 300 000 dollar, eller nära 2,9 miljoner kronor, och Gimnasia sägs ha med en vidareförsäljningsklausul på 20 procent i avtalet. Enligt tidningen El Dia sägs affären istället gå loss på 250 000 dollar, vilket är nära 2,4 miljoner kronor.

Med AIK sägs Mammini skriva på fram till sommaren 2029 och argentinaren sägs resa till Sverige under kvällen för att genomföra de sista detaljerna.

Ivo Mammini står noterad för spel i 61 matcher med Gimnasia i vilka han har gjort nio mål.